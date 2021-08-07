В красных шортах и ненакрашенная: Галкин показал Пугачеву на шоппинге в деревне (фото, видео)

Певица Алла Пугачева часто появляется на публике в смелых нарядах. Несмотря на своей почтенный образ артистка не боится надевать яркие вещи молодежных фасонов.

Вот и на днях певица отправилась на прогулку со своим сыном Гарри, внучкой Клавой и мужем Максимом Галкиным в ярком образе. Видео опубликовал в своем Instagram Максим Галкин.

Семья отправилась в местный магазин в деревне Грязь, где Галкин построил для Пугачевой роскошный дворец. Для похода за покупками певица надела красную кофту, красные шорты и белые кроссовки. При этом волосы артистка распустила, а макияж наносить не стала.

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Пользователи в комментариях написали, что семья выглядит очень счастливой и у Максима и Аллы растут отличные дети. Некоторые же удивились, что сама Примадонна может запросто выйти в магазин.

"Алла с семьей пошла за солью. Деревня в шоке", - шутят в комментариях.

Напомним, дети Гарри и Лиза родились в семье Пугачевой и Галкина от суррогатной матери. Родители очень заботятся о детях: их отдали в престижную школу и наняли несколько репетиторов.