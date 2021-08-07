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В красных шортах и ненакрашенная: Галкин показал Пугачеву на шоппинге в деревне (фото, видео)

В красных шортах и ненакрашенная: Галкин показал Пугачеву на шоппинге в деревне (фото, видео)
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф

Певица Алла Пугачева часто появляется на публике в смелых нарядах. Несмотря на своей почтенный образ артистка не боится надевать яркие вещи молодежных фасонов.

Вот и на днях певица отправилась на прогулку со своим сыном Гарри, внучкой Клавой и мужем Максимом Галкиным в ярком образе. Видео опубликовал в своем Instagram Максим Галкин.

Пугачева

Семья отправилась в местный магазин в деревне Грязь, где Галкин построил для Пугачевой роскошный дворец. Для похода за покупками певица надела красную кофту, красные шорты и белые кроссовки. При этом волосы артистка распустила, а макияж наносить не стала. 

 

 
 
 
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Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru)

См. видео с 24-й секунды

Пользователи в комментариях написали, что семья выглядит очень счастливой и у Максима и Аллы растут отличные дети. Некоторые же удивились, что сама Примадонна может запросто выйти в магазин.

"Алла с семьей пошла за солью. Деревня в шоке", - шутят в комментариях. 

Напомним, дети Гарри и Лиза родились в семье Пугачевой и Галкина от суррогатной матери. Родители очень заботятся о детях: их отдали в престижную школу и наняли несколько репетиторов. 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
Просмотры: 86

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Алла Пугачева, Максим Галкин.
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