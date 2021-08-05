72-летняя Пугачева удивила помолодевшим видом на свежем видео

Российская певица и актриса Алла Пугачева, маленькая дочь которой поражает своими актерскими талантами, появилась на новом семейном видео своего мужа, юмориста Максима Галкина.

В Инстаграме 45-летний мужчина опубликовал ролик, на котором Алла Борисовна сидит за рулем ретроавтомобиля "Запорожец" 1964 года выпуска. Машина, подаренная супругом, была украшена яркими цветами.

"Ретро моего возраста. Подходит и размер, и цвет, ну спасибо, муженек, спасибо!", - поблагодарила 72-летняя артистка, на что Галкин отметил, что авто немного моложе его супруги.

"Моложе даже? Ну, люблю молодых!", - пошутила Пугачева.

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В комментариях поклонники пары написали, что Алла Борисовна остается очень красивой и мудрой, с хорошим чувством юмора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 июня Максиму Галкину исполнилось 45 лет. На вечеринке в честь дня рождения Пугачева впервые за долгое время вживую исполнила песню для своего любимого мужа. А вот друг семьи, бывший муж Аллы Борисовной Филипп Киркоров приглашен не был.

Напомним, что артистка отписалась от аккаунта бывшего супруга. Видно Киркоров обиделся и впервые не поздравил экс-возлюбленную с днем рождения в 2021 году.