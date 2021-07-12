"С театральной подачей": Максим Галкин похвастался талантами дочери Лизы

Российский шоумен и юморист Максим Галкин любит и очень гордится своими детьми - Лизой и Гарри, о чем свидетельствуют множество постов на его странице в Инстаграм, на которых он показывает их различные таланты.

День воскресенья, 11 июля, Галкин провел в кругу семьи, с Аллой Борисовной, Кристиной Орбакайте и ее дочерью. А за "развлекательную" программу отвечала дочь Пугачевой и Галкина Лиза. Девочка загадывала всем загадки и очень хотела, чтобы никто не отгадал и все проиграли.

Стоит отметить, что Лиза растет очень артистичной.

"Загадки! С театральной подачей" - подписал милый ролик, на котором маленькая Лиза азартно читает загадку.

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Ранее, "Телеграф" писал, что примадонна Алла Пугачева впервые за долгое время исполнила вживую несколько песен в честь 45-летия Максима Галкина.