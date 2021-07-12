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"С театральной подачей": Максим Галкин похвастался талантами дочери Лизы

"С театральной подачей": Максим Галкин похвастался талантами дочери Лизы
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Российский шоумен и юморист Максим Галкин любит и очень гордится своими детьми - Лизой и Гарри, о чем свидетельствуют множество постов на его странице в Инстаграм, на которых он показывает их различные таланты. 

День воскресенья, 11 июля, Галкин провел в кругу семьи, с Аллой Борисовной, Кристиной Орбакайте и ее дочерью. А за "развлекательную" программу отвечала дочь Пугачевой и Галкина Лиза. Девочка загадывала всем загадки и очень хотела, чтобы никто не отгадал и все проиграли. 

Стоит отметить, что Лиза растет очень артистичной.

"Загадки! С театральной подачей" - подписал милый ролик, на котором маленькая Лиза азартно читает загадку. 

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Ранее, "Телеграф" писал, что примадонна Алла Пугачева впервые за долгое время исполнила вживую несколько песен в честь 45-летия Максима Галкина.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Комик, Алла Пугачева, Максим Галкин.
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