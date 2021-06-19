В дуэте с Жасмин и Игорем Николаевым: Алла Пугачева спела на дне рождения Максима Галкина

18 июня свое 45-летие отгулял российский комик Максим Галкин. На свой юбилей комик собрал весь российский шоу-бизнес: среди гостей были и Кристину Орбакайте с мужем, Игоря Николаева, Лайму Вайкуле, певицу Валерию и Иосифа Пригожина, Владимира Винокура, Александра Ревву, Настю Ивлееву, певицу Жасмин, Гарика Харламова, Нонну Гришаеву и многих других.

Стоит отметить, что поп-короля Филиппа Киркорова на праздновании не было, хотя они и поддерживают дружеские отношения.

Супруга Галкина, 72-летняя примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева сделала ему довольно эксклюзивный подарок. Впервые за долгое время певица спела вживую - в дуэте с певицей Жасмин песню "Я так хочу, чтобы лето не кончалось" и с Игорем Николаевым.

Ранее, "Телеграф" писал, что на 45-летии Максима Галкина российский певец Николай Басков устроил на танцполе настоящий "движ". Под песни Александра Реввы/Артура Пирожкова артист исполнял страстные танцы.