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В дуэте с Жасмин и Игорем Николаевым: Алла Пугачева спела на дне рождения Максима Галкина

В дуэте с Жасмин и Игорем Николаевым: Алла Пугачева спела на дне рождения Максима Галкина
Обновлено 19:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

18 июня свое 45-летие отгулял российский комик Максим Галкин. На свой юбилей комик собрал весь российский шоу-бизнес: среди гостей были и Кристину Орбакайте с мужем, Игоря Николаева, Лайму Вайкуле, певицу Валерию и Иосифа Пригожина, Владимира Винокура, Александра Ревву, Настю Ивлееву, певицу Жасмин, Гарика Харламова, Нонну Гришаеву и многих других.

Стоит отметить, что поп-короля Филиппа Киркорова на праздновании не было, хотя они и поддерживают дружеские отношения.

Супруга Галкина, 72-летняя примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева сделала ему довольно эксклюзивный подарок. Впервые за долгое время певица спела вживую - в дуэте с певицей Жасмин песню "Я так хочу, чтобы лето не кончалось" и с Игорем Николаевым. 

Ранее, "Телеграф" писал, что на 45-летии Максима Галкина российский певец Николай Басков  устроил на танцполе настоящий "движ". Под песни Александра Реввы/Артура Пирожкова артист исполнял страстные танцы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Примадонна, Алла Пугачева, Певица, Максим Галкин.
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