Максим Галкин не пригласил на 45-летний юбилей Киркорова: Дружба кончилась? (видео)

Российский эстрадный артист Максим Галкин, который только 15 апреля весело поздравил свою супругу, российскую певицу и актрису Аллу Пугачеву с 72-летием, сам отметил день рождение. Известному шоумену исполнилось 45 лет в пятницу, 18 июня.

На свой юбилей Галкин пригласил, можно сказать, практически весь российский шоу-бизнес, кроме поп-короля Филиппа Киркорова. Ведущим вечеринки стал Николай Басков.

Видео празднования Максим Галкин выложил в сториз Инстаграма.

Среди гостей, которые присутствовали на празднике, можно заметить Кристину Орбакайте с мужем, Игоря Николаева, Лайму Вайкуле, певицу Валерию и Иосифа Пригожина, Владимира Винокура, Геннадия Хазанова, Александра Ревву, Настю Ивлееву (на дне рождения которой так же присутствовали Пугачева с Галкиным), певицу Жасмин, Гарика Харламова, Нонну Гришаеву и многих других.

Напомним, что Алла Борисовна отписалась от аккаунта бывшего супруга, и подписалась на оппозиционера Алексея Навального. Видно Киркоров обиделся и впервые не поздравил экс-возлюбленную с днем рождения в этом году.