Рус

"Схоже на похорон авторитету": Пугачова привела дітей на лінійку 1 вересня і викликала подив мережі

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
253
Алла Пугачова Новина оновлена 01 вересня 2021, 15:03
Алла Пугачова

Користувачі мережі оцінили парковку біля будівлі школи з великою кількістю розкішних автомобілів.

Радянська і російська співачка Алла Пугачова 1-го вересня відвела молодших дітей в школу. Ліза і Гаррі пішли до другого класу.

Відео з Пугачовою та дітьми опублікував чоловік співачки Максим Галкін в своєму Інстаграм.

До слова, Алла виглядала дуже стильно в чорному костюмі, капелюшку і довгому білому плащі. Однак перед тим як показати на кадрах дітей і саму артистку Галкін показав велику парковку біля будівлі школи з довгими рядами престижних автомобілів. Користувачів мережі таку кількість розкішних машин здивувало і вони не упустили можливості повправлятися в дотепності в коментарях.

"По машинах схоже на похорон авторитету", "Всі патріоти, тільки одна крутіше іншої машина", "Російський автопром відпочиває", "Судячи з авто, дуже високий рівень знань", "Школа мільйонерів?", — писали користувачі мережі.

Раніше "Телеграф" писав про те, як Алла Пугачова відправилася зі своїми дітьми на шопінг в село.

Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися
Харків
"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися
"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом
Дата публікації
Категорія
Єсенія Селезньова. Телеграф
Зірка перформансу до Дня Незалежності Єсенія Селезньова: Мій графік розписано на місяць вперед
Дата публікації
Категорія
Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Категорія
Місце злочину в Рівному
У Рівному брати-близнюки мало не вбили незнайому жінку: всі подробиці історії та відео нападу (18+)
Дата публікації
Категорія
Javelin
У США помітили "значні прогалини" в оборонних можливостях України і пообіцяли ракети Javelin