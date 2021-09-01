"Схоже на похорон авторитету": Пугачова привела дітей на лінійку 1 вересня і викликала подив мережі

Користувачі мережі оцінили парковку біля будівлі школи з великою кількістю розкішних автомобілів.

Радянська і російська співачка Алла Пугачова 1-го вересня відвела молодших дітей в школу. Ліза і Гаррі пішли до другого класу.

Відео з Пугачовою та дітьми опублікував чоловік співачки Максим Галкін в своєму Інстаграм.

До слова, Алла виглядала дуже стильно в чорному костюмі, капелюшку і довгому білому плащі. Однак перед тим як показати на кадрах дітей і саму артистку Галкін показав велику парковку біля будівлі школи з довгими рядами престижних автомобілів. Користувачів мережі таку кількість розкішних машин здивувало і вони не упустили можливості повправлятися в дотепності в коментарях.

"По машинах схоже на похорон авторитету", "Всі патріоти, тільки одна крутіше іншої машина", "Російський автопром відпочиває", "Судячи з авто, дуже високий рівень знань", "Школа мільйонерів?", — писали користувачі мережі.

Раніше "Телеграф" писав про те, як Алла Пугачова відправилася зі своїми дітьми на шопінг в село.