Укр

Умер постановщик концертов Аллы Пугачевой родом из Киева

Автор
О. Броскова
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Умер Борис Краснов Новость обновлена 07 сентября 2021, 10:46
Умер Борис Краснов

Борис Краснов является обладателем Государственной премии Украины им. Т.Г. Шевченко.

Сценограф и постановщик номеров российской певицы Аллы Пугачевой Борис Краснов умер в возрасте 60 лет.

Об этом сообщает РБК.

Смерть Краснова наступила в час ночи 7 сентября. До этого художник-постановщик долгое время находился в коме. В августе Краснов переболел коронавирусом и перенес инсульт. Умер он в московском хосписе с поражением мозга в 85%.

Борис Краснов: биография

Борис Краснов родился 22 января 1961 года в Киеве. Он окончил театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского государственного художественного института. В 1980 году Краснов работал над спектаклем "Ромео и Джульетта" в Киевском театре пантомимы. В 1985 году Краснов начал работу в театре им. Леси Украинки на должности исполняющего обязанности главного художника и художника по костюмам. В 1987 году художник получил Государственную премию Украины имени Т. Г. Шевченко за спектакль "Так победим". 

За свою карьеру Краснов поставил более 3,5 тыс. проектов. В 1990–2000 годы он ставил шоу для многих российских звезд, среди которых и Алла Пугачева.

Как сообщал "Телеграф", 6 сентября умер знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо. Биографию и лучшие фильмы Бельмондо можно узнать в нашем материале.

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