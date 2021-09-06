Бельмондо умер: биография и лучшие фильмы знаменитого актера

6 сентября не стало знаменитого французского актера Жана-Поль Бельмондо.

В понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет скончался популярный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Своим образом бунтаря с неотразимой улыбкой в 60-70-х годах он сумел заслужить звание одного из самых любимых актеров среди зрителей.

Жан-Поль Бельмондо родился во французском городке Нёйи-сюр-Сен в семье скульптора и художницы. С детства он увлекался спортом — футболом, а позже боксом. Будущая звезда киноэкранов в юном возрасте в серьез задумывался о спортивной карьере, когда его брат и сестра выбрали кинематографичный "курс".

Однако в 20-летнем возрасте Жан-Поль решает поступать в Высшую национальную консерваторию драматического искусства, и практически сразу по ее окончанию начал играть в театре и сниматься в кино.

Дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но при монтаже сцены с Бельмондо были вырезаны. А вот первую популярность ему принесли фильмы "Будь красива и помалкивай", романтическая комедия "Мадмуазель Ангел" с Роми Шнайдер и психологическая драма "На двойной поворот ключа".

Всемирную популярность Жан-Полю подарила роль негодяя Мишеля Пуакара в криминальной драме "На последнем дыхании".

Жан-Поль Бельмондо а фильме "На последнем дыхании"

Жан-Поль также сыграл в пародийной комедии "Казино "Рояль", в которой исполнил роль французского легионера на службе ЦРУ, работающего под кодовым именем Джеймс Бонд.

Одним из самых важных творческих достижений Бельмондо стала роль Жосса Бомона из фильма "Профессионал".

Жан-Поль Бельмондо в фильме "Профессионал"

Последним кассовым фильмом в кинокарьере Бельмондо стала мелодрама "Баловень судьбы" вышедшая на экраны в 1988 году.

В феврале 2015 года Бельмондо заявил, что завершает свою карьеру в кино.

Личная жизнь:

Официально артист был женат дважды, однако романов у Бельмондо было намного больше.

Первой официальной супругой актера стала французская танцовщица Элоди Константен, с которой они прожили в браке 13 лет. Элоди подарила мужу троих детей: сына Поля и дочерей Патриции и Флоренс.

Жан-Поль Бельмондо и Элоди Константен с детьми

В 2002 году Бельмондо снова обрел статус мужа. Актер женился на манекенщице и балерине Натти Тардивель, которая родила ему дочь Стеллу Еву Ангелину.

Жан-Поль Бельмондо и Натти Тардивель

Также он встречался со швейцарской киноактрисой Урсулой Андресс, актрисой Лаурой Антонелли, Карлос Сотто Майор и бельгийской моделью Playboy Барбарой Гандольфи С 2019 года Бельмондо снова сошелся с Сотто Майор.

Всего у Жана-Поля Бельмондо осталось 6 внуков.

Ранее "Телеграф" писал, что актер российских сериалов "Кухня", "Воронины" и "Пятницкий" Артур Диланян умер в театре прямо на глазах у зрителей.