Бельмондо умер: биография и лучшие фильмы знаменитого актера
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6 сентября не стало знаменитого французского актера Жана-Поль Бельмондо.
В понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет скончался популярный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Своим образом бунтаря с неотразимой улыбкой в 60-70-х годах он сумел заслужить звание одного из самых любимых актеров среди зрителей.
Жан-Поль Бельмондо родился во французском городке Нёйи-сюр-Сен в семье скульптора и художницы. С детства он увлекался спортом — футболом, а позже боксом. Будущая звезда киноэкранов в юном возрасте в серьез задумывался о спортивной карьере, когда его брат и сестра выбрали кинематографичный "курс".
Однако в 20-летнем возрасте Жан-Поль решает поступать в Высшую национальную консерваторию драматического искусства, и практически сразу по ее окончанию начал играть в театре и сниматься в кино.
Дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но при монтаже сцены с Бельмондо были вырезаны. А вот первую популярность ему принесли фильмы "Будь красива и помалкивай", романтическая комедия "Мадмуазель Ангел" с Роми Шнайдер и психологическая драма "На двойной поворот ключа".
Всемирную популярность Жан-Полю подарила роль негодяя Мишеля Пуакара в криминальной драме "На последнем дыхании".
Жан-Поль также сыграл в пародийной комедии "Казино "Рояль", в которой исполнил роль французского легионера на службе ЦРУ, работающего под кодовым именем Джеймс Бонд.
Одним из самых важных творческих достижений Бельмондо стала роль Жосса Бомона из фильма "Профессионал".
Последним кассовым фильмом в кинокарьере Бельмондо стала мелодрама "Баловень судьбы" вышедшая на экраны в 1988 году.
В феврале 2015 года Бельмондо заявил, что завершает свою карьеру в кино.
Личная жизнь:
Официально артист был женат дважды, однако романов у Бельмондо было намного больше.
Первой официальной супругой актера стала французская танцовщица Элоди Константен, с которой они прожили в браке 13 лет. Элоди подарила мужу троих детей: сына Поля и дочерей Патриции и Флоренс.
В 2002 году Бельмондо снова обрел статус мужа. Актер женился на манекенщице и балерине Натти Тардивель, которая родила ему дочь Стеллу Еву Ангелину.
Также он встречался со швейцарской киноактрисой Урсулой Андресс, актрисой Лаурой Антонелли, Карлос Сотто Майор и бельгийской моделью Playboy Барбарой Гандольфи С 2019 года Бельмондо снова сошелся с Сотто Майор.
Всего у Жана-Поля Бельмондо осталось 6 внуков.
Ранее "Телеграф" писал, что актер российских сериалов "Кухня", "Воронины" и "Пятницкий" Артур Диланян умер в театре прямо на глазах у зрителей.
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