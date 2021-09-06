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Бельмондо помер: біографія та найкращі фільми знаменитого актора

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Жан-Поль Бельмондо Новина оновлена 06 вересня 2021, 18:29
Жан-Поль Бельмондо

6 вересня не стало знаменитого французького актора Жана-Поль Бельмондо.

У понеділок, 6 вересня, у віці 88 років помер популярний французький актор театру і кіно Жан-Поль Бельмондо. Своїм способом бунтаря з чарівною посмішкою в 60-70-х роках він зумів заслужити звання одного з найулюбленіших акторів серед глядачів.

Жан-Поль Бельмондо народився у французькому містечку Неї-сюр-Сен у родині скульптора і художниці. З дитинства він захоплювався спортом — футболом, а пізніше боксом. Майбутня зірка кіноекранів в юному віці серйозно замислювався про спортивну кар’єру, коли його брат і сестра вибрали кінематографічний "курс".

Однак у 20-річному віці Жан-Поль вирішує вступати до Вищої національну консерваторію драматичного мистецтва, і практично відразу по її закінченню почав грати в театрі і зніматися в кіно.

Дебют в кіно відбувся в 1957 році у фільмі "Мольєр", але при монтажі сцени з Бельмондо були вирізані. А ось першу популярність йому принесли фільми "Будь красива і мовчи", романтична комедія "Мадмуазель Ангел" з Ромі Шнайдер і психологічна драма "На подвійний поворот ключа".

Всесвітню популярність Жан-Полю подарувала роль негідника Мішеля Пуакара в кримінальній драмі "На останньому диханні".

Жан-Поль Бельмондо а фільмі "На останньому диханні"
Жан-Поль Бельмондо а фільмі "На останньому диханні"

Жан-Поль також зіграв в пародійної комедії "Казино" Рояль ", в якій виконав роль французького легіонера на службі ЦРУ, що працює під кодовим ім’ям Джеймс Бонд.

Одним з найбільш важливих творчих досягнень Бельмондо стала роль Жосса Бомона з фільму "Професіонал".

Жан-Поль Бельмондо у фільмі "Професіонал"
Жан-Поль Бельмондо у фільмі "Професіонал"

Останнім касовим фільмом в кінокар’єрі Бельмондо стала мелодрама "Улюбленець долі" вийшла на екрани в 1988 році.

У лютому 2015 року Бельмондо заявив, що завершує свою кар’єру в кіно.

Особисте життя:

Офіційно артист був одружений двічі, однак романів у Бельмондо було набагато більше.

Першою офіційною дружиною актора стала французька танцівниця Елоді Константен, з якою вони прожили в шлюбі 13 років. Елоді подарувала чоловікові трьох дітей: сина Поля і дочок Патриції і Флоренс.

Жан-Поль Бельмондо і Елоді Константен з дітьми
Жан-Поль Бельмондо і Елоді Константен з дітьми

У 2002 році Бельмондо знову набув статусу чоловіка. Актор одружився з манекенницею і балериною Натті Тардівель, яка народила йому дочку Стеллу Єву Ангеліну.

Жан-Поль Бельмондо і Натті Тардівель
Жан-Поль Бельмондо і Натті Тардівель

Також він зустрічався зі швейцарською кіноактрисою Урсулою Андресс, актрисою Лаурою Антонеллі, Карлос Сотто Майор і бельгійської моделлю Playboy Барбарою Гандольфі З 2019 року Бельмондо знову зійшовся з Сотто Майор.

Всього у Жана-Поля Бельмондо залишилося 6 онуків.

Раніше "Телеграф" писав, що актор російських серіалів "Кухня", "Вороніни" і "П’ятницький" Артур Діланян помер в театрі прямо на очах у глядачів.

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