В Киеве умер единственный сын режиссера Сергея Параджанова: что о нем известно

Сурен Параджанов 5 лет провел в Житомирской исправительной колонии.

Единственный сын знаменитого режиссера Сергея Параджанова скончался в Киеве на 63-м году жизни.

Об этом сообщил друг Сергея Параджанова Юрий Мечитов на странице в Facebook.

Сурен Параджанов: что о нем известно

Сын режиссера Сергея Параджанова Сурен Параджанов жил в Киеве вместе со своей мамой Светланой Щербатюк-Параджановой. Женщина была преподавательницей русского языка в Киевском государственном университете им. Тараса Шевченко. Она умерла летом 2020-го года в 81 год.

Известно, что Сурен Параджанов пять лет сидел в Житомирской исправительной колонии №4: в 2000 году его осудили за распространение наркотиков. В тюрьме он выпускал газету для заключенных. Сурен Параджанов женился в 37 лет, но уже через год развелся. Детей у него не было. Сурен нигде не работал.

Кто такой Сергей Параджанов

Сергей Параджанов — украинский и армянский кинорежиссер. Он родился в 1924 году в Грузии в семье армянина, занимающегося антиквариатом. Устроился ассистентом режиссера на киностудию им. Довженко, когда ему было 25 лет. Всего за свою жизнь снял 17 фильмов. Наиболее известную его картину "Тени забытых предков" в первый год проката посмотрели 8,5 млн. зрителей. В 1990 году получил звание народного артиста УССР (посмертно), а в 1991 году — Государственную премию Украины им. Т. Шевченко (посмертно). Трижды сидел в тюрьме.

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