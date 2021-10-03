Умер Анатолий Вершигора: он возглавлял киевскую "скорую помощь" более 30 лет
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О времени и месте похорон будет сообщено позже.
В Киеве умер директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Вершигора.
Об этом сообщила в Фейсбук врач Ольга Богомолец.
"Хочу, чтобы каждый из вас увидел его глаза и знал, что именно он — Анатолий Вершигора — был тем человеком, который более 30 лет держал на своих плечах работу Киевской Скорой помощи", — написала она.
Информацию об этом подтвердила пресс-служба Центра ЭМП и МК в Киеве.
Отмечается, что он умер от длительной болезни на 71 году жизни.
Вершигора работал в киевской "скорой" 42 года, при этом 32 из них он занимал пост директора Центра.
"Он знал работу Центра до мелочей, ведь прошел здесь путь от рядового врача выездной бригады к главе заведения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что он до последнего интересовался работой центра, а также делился советами и отдавал указания.
В учреждении выразили соболезнования родственниками и близким Вершигоры. О месте и времени похорон там пообещали сообщить позже.
Как сообщалось ранее, в Киеве умер единственный сын известного режиссера Сергея Параджанова.
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