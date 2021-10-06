Самый известный народный синоптик Украины умер в возрасте 82 лет

Мужчина был известен благодаря своим очень точным прогнозам погоды.

В возрасте 82 лет умер самый известный в Украине народный синоптик Леонид Горбань.

Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на комментарий родственников синоптика.

Невестка Горбаня сообщила, что тот умер 1 октября. О причинах смерти не сообщалось.

Народный синоптик получил известность благодаря своим очень точным долгосрочным прогнозам погоды. За свою жизнь он написал две книги "Народный календарь погоды" и "Погода до 2030 года". Первую книгу он писал на протяжении целых 30 лет.

Горбань родился 11 сентября 1939 года, а умение предсказывать погоду получил "в наследство" от своего предка барона Барлета, который переехал в Украину из Великобритании. Он использовал для расчета погодных условий "Брюсов календарь", в котором учитываются влияние Луны и Солнца на погоду на Земле. Свои знания Барлет изложил в книгах, которые позже были переданы Горбаню.

При этом по профессии он был не синоптиком, а пожарным. А вот с Гидрометцентром у него отношения не сложились.

Как сообщалось ранее, 3 октября в Киеве скончался Анатолий Вершигора. Он более 30 лет возглавлял столичную "скорую помощь".