Укр

Стало плохо в такси: внезапно скончался нардеп Антон Поляков

Автор
Елена Вечканова
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Автор
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Скончался Антон Поляков Новость обновлена 08 октября 2021, 08:37
Скончался Антон Поляков

Политик скончался поздней ночью

В пятницу, 8 октября, не стало народного депутата Антона Полякова.

Информацию сообщает пресс-служба Нацополиции Киевской области.

Известно, что умер Поляков в машине такси — ему внезапно стало плохо. На место чрезвычайного происшествия была направлена бригада медиков, однако помочь политику уже не удалось. Медикам лишь и осталось констатировать факт смерти.

Причины смерти нардепа пока неизвестны. Однако полицейские отмечают, что все силы следствия будут направлены на то, чтобы их установить. Одним из первоочередных дел станет судебно-медицинская экспертиза. Также правоохранители продолжают работать на месте происшествия, выясняя малейшие подробности случившегося.

Свои соболезнования родным и близких депутата уже высказала бывшая коллега Антона Полякова по фракции "Слуга народа", депутат Юлия Гришина. К слову, она сообщила и время смерти — 2:45 ночи.

Напомним, ранее "Телеграф" информировал о смерти известного украинского синоптика Леонида Горбаня, известного своими точными прогнозами погоды. Мужчина скончался в возрасте 82 лет, не успев закончить последние расчеты насчет погодных изменений в Украине.

Теги:
#Смерть #Слуга народа #Антон Поляков
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