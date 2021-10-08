Стало плохо в такси: внезапно скончался нардеп Антон Поляков
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Политик скончался поздней ночью
В пятницу, 8 октября, не стало народного депутата Антона Полякова.
Информацию сообщает пресс-служба Нацополиции Киевской области.
Известно, что умер Поляков в машине такси — ему внезапно стало плохо. На место чрезвычайного происшествия была направлена бригада медиков, однако помочь политику уже не удалось. Медикам лишь и осталось констатировать факт смерти.
Причины смерти нардепа пока неизвестны. Однако полицейские отмечают, что все силы следствия будут направлены на то, чтобы их установить. Одним из первоочередных дел станет судебно-медицинская экспертиза. Также правоохранители продолжают работать на месте происшествия, выясняя малейшие подробности случившегося.
Свои соболезнования родным и близких депутата уже высказала бывшая коллега Антона Полякова по фракции "Слуга народа", депутат Юлия Гришина. К слову, она сообщила и время смерти — 2:45 ночи.
Напомним, ранее "Телеграф" информировал о смерти известного украинского синоптика Леонида Горбаня, известного своими точными прогнозами погоды. Мужчина скончался в возрасте 82 лет, не успев закончить последние расчеты насчет погодных изменений в Украине.
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