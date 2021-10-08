Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим: всі деталі (оновлюється)

Подію попередньо класифікували за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство)

У ніч на п’ятницю, 8 жовтня, в Києві знайшли мертвим народного депутата Антона Полякова, — йому стало погано прямо в таксі. Поліція відкрила справу про вбивство.

"Телеграф" стежить за ситуацією і публікуватиме інформацію про всі найсвіжіші деталі в режимі онлайн.

08:52 Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що патрульні знайшли Полякова без свідомості в таксі, яке зупинили через порушення ПДР, а всі цінні речі і гроші залишилися при ньому.

08:40 Водій, уродженець Азербайджану розповів, що підібрав політика у зупинки на проспекті Соборності, 2, при цьому ще при посадці Полякова хитало, після чого нудило.

Все сталося близько 2 години ночі, а вже о 2:45 медики констатували смерть Полякова.

За даними поліції, Полякова намагалися реанімувати, але не змогли врятувати йому життя.

За фактом інциденту порушили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Проводяться заходи для встановлення точних причин смерті політика. Тіло направлено на судово-медичну і токсикологічну експертизу

Відзначимо, що тільки через місяць політику мало виповнитися 34 роки. Він пройшов в Раду в складі фракції "Слуга народу", але незабаром покинув її і останнім часом відрізнявся критикою правлячої партії.

Рік тому, на початку вересня 2020 року, на Полякова вже нападали в Києві.