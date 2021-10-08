Міг підмішати наркотик в випивку: після смерті Полякова допитують помічника його колишньої

Правоохоронці затримали для допиту помічника іншого нардепа

Після того, як у п’ятницю, 8 жовтня, стало відомо про загибель нардепа Антона Полякова, в мережі з’явилося чимало різних версій події.

Як же пов’язані перші затримання для проведення допитів у справі, сам Поляков і його колега по фракції "Слуга народу" Анна Скороход, повідомив на особистій Facebook-сторінці журналіст Олексій Братущак.

За його словами, Скороход дійсно мала певний час стосунки із Поляковим. Незадовго до його смерті вони розійшлися — із побутових причин.

Однак дуже примітним не тільки те, як політикиня поводилася після того, як дізналася про загибель екс-коханого, але і особа її помічника.

"У Скороход є такий собі помічник — Джамбулатов Руслан Адамович. Сьогодні його допитують. Допитують по справі Полякова", — пише Олексій Братущак.

Також він додає, що саме з Джамбулатову Антон Поляков випивав напередодні своєї смерті.

"А потім Поляков помер, його не змогли відкачати ні поліцейські, ні лікарі. Головне питання: що сталося між "бухачем" і смертю? Одна з версій — до алкоголю додали наркоту", — стверджує журналіст.

Також, за словами Олексія Братущака, Руслан Джамбулатов є вельми відомою у певних колах людиною. Крім іншого, він знаходиться в переліку осіб, проти яких РНБО в травні 2021 року ввела санкційні обмеження.

"Він же був у санкційних списках РНБО […]. Ну той, який про" "воров в законе". Разом зі своїм братом Рустамом. Останнього називають "королем конфіскату", — зазначив Братущак у своїй публікації.

Між іншим, у мережі вже спливли фото із нібито затримання Джамбулатова для отримання свідчень у справі Полякова. Офіційної інформації правоохоронці поки не надають.

До речі, "Телеграф" раніше повідомляв подробиці ймовірних відносин між Ганною Скороход та Антоном Поляковим. Також ми розповідали про особисті та робочі досягнення покійного політика.