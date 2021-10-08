Мог подмешать наркотик в выпивку: после смерти Полякова допрашивают помощника его бывшей

Правоохранители задержали для допроса помощника другого нардепа

После того, как в пятницу, 8 октября, стало известно о гибели нардепа Антона Полякова, в сети появилось немало различных версий произошедшего.

Как же связаны первые задержания для проведения допросов по делу, сам Поляков и его коллега по фракции "Слуга народа" Анна Скороход, сообщил на личной Facebook-странице журналист Алексей Братущак.

По его словам, Скороход действительно сожительствовала с Поляковым. Незадолго до его смерти они разошлись — по бытовым причинам.

Однако весьма примечательным не только то, как политик вела себя после того, как узнала о гибели экс-возлюбленного, но и поведение её помощника.

"У Скороход есть такой себе помощник — Джамбулатов Руслан Адамович. Сегодня его допрашивают. Допрашивают по делу Полякова", — пишет Алексей Братущак.

Также он добавляет, что именно с Джамбулатовым Антон Поляков выпивал накануне своей смерти.

"А потом Поляков умер, его не смогли откачать ни полицейские, ни врачи. Главный вопрос: что случилось между "бухачем" и смертью? Одна из версий — в алкоголь добавили наркоту", — утверждает журналист.

Также, по словам Алексея Братущака, Руслан Джамбулатов является весьма известным в определенных кругах человеком. Помимо прочего, он числится в списках лиц, против которых СНБО в мае 2021 года ввело санкционные ограничения.

"Он же был в санкционных списках СНБО […]. Ну тот, который о "ворах в законе". Вместе со своим братом Рустамом. Последнего называют "королем конфиската", — отметил Братущак в своей публикации.

Между прочим, в сети уже всплыли фото с якобы задержания Джамбулатова для получения показаний по делу Полякова. Официальной информации правоохранители пока не предоставляют.

Кстати, "Телеграф" ранее сообщал подробности вероятных отношений между Анной Скороход и Антоном Поляковым. Также мы рассказывали о личных и рабочих достижениях покойного политика.