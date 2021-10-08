Кричала о беременности и потеряла сознание: СМИ трубят о романе умершего Антона Полякова с коллегой

Арахамия сообщил, что Скороход ушла от Полякова перед его смертью

После трагического известия о гибели 33-летнего нардепа Антона Полякова в СМИ появилась информация о его возможном романе с коллегой Анной Скороход. Нардеп, узнав о смерти Полякова, потеряла сознание в помещении Рады и ее увезла "скорая помощь".

О том, что Поляков и Скороход могли быть в отношениях, сообщает "Украинская правда".

СМИ пишет о том, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в партийных чатах в соцсети написал о том, что в последнее время официально женатый Антон Поляков жил вместе с Анной Скороход, однако она якобы от него недавно ушла. По информации журналистов, нардеп якобы тяжело переживал разрыв с коллегой.

Кроме того, по информации Арахамии, Поляков в день смерти заявил, что хочет вернуться во фракцию "Слуга народа", откуда был исключен в 2019 году вместе с Анной Скороход.

Отметим, что узнав о смерти Антона Полякова, Анна Скороход, по словам очевидцев, была в шоковом состоянии, кричала, что беременна, и потеряла сознание, пытаясь дозвониться уже умершему Полякову.

К слову, депутат был женат и воспитывал двоих дочерей. У Скороход же были гражданские отношения, в которых она родила сына.

Ранее "Телеграф" сообщал о подробностях смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова, которому стало плохо в такси по дороге домой в ночь на 8 октября, а также официальную причину его смерти.