Кричала про вагітність і втратила свідомість: стало відомо про роман померлого Антона Полякова з колегою

Скороход могла піти від Полякова перед його смертю

Після трагічної звістки про загибель 33-річного нардепа Антона Полякова з’явилася інформація про його можливий роман з колегою Анною Скороход. Нардеп, дізнавшись про смерть Полякова, втратила свідомість в приміщенні Ради і її забрала "швидка допомога".

Про те, що Поляков і Скороход могли бути у відносинах, розповіли "Телеграфу" джерела в партії "Слуга народу".

Мовляв, останнім часом офіційно одружений Антон Поляков жив разом з Ганною Скороход, проте вона нібито від нього нещодавно пішла. Інсайдери говорять, що нардеп важко переживав розрив з колегою.

Крім того, Поляков в день смерті заявив голові фракції Давиду Арахамії, що хоче повернутися у фракцію "Слуга народу", звідки був виключений в 2019 році разом з Ганною Скороход.

Відзначимо, що дізнавшись про смерть Антона Полякова, Анна Скороход, за словами очевидців, була в шоковому стані, кричала, що вагітна, і втратила свідомість, намагаючись додзвонитися вже померлому Полякову.

До слова, депутат був одружений і виховував двох дочок. У Скороход же були цивільні відносини, в яких вона народила сина.

Про те, що Скороход і Поляков були у відносинах, повідомляє і "Українська правда".

Раніше "Телеграф" розповідав про подробиці смерті 33-річного нардепа Антона Полякова, якому стало погано в таксі по дорозі додому в ніч на 8 жовтня, а також про офіційну причину його смерті.