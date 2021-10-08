Укр

Вскрытие показало, от чего умер 33-летний нардеп Антон Поляков

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Полякову через месяц должно было исполниться 34 года Новость обновлена 08 октября 2021, 10:29
Полякову через месяц должно было исполниться 34 года

33-летний парламентарий скончался в результате острой коронарной недостаточности

Правоохранители обнародовали результаты вскрытия после смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова, который скончался в ночь на 8 октября в Киеве.

По информации Офиса генпрокурора Украины, Поляков скончался в результате острой коронарной недостаточности — от острой ишемической болезни сердца.

Впрочем, полиция и прокуратура также дожидается результатов других судебно-медицинских исследований и изучает записи камер видеонаблюдения, чтобы восстановить события того вечера.

Ранее "Телеграф" сообщал о подробностях смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова, которому стало плохо в такси по дороге домой в ночь на 8 октября. 

Водитель, который вез нардепа домой, — гражданин Азербайджана Эльмир М. — вспоминает, что подобрал Полякова у дороги на проспекте Соборности, 2, где с виду пьяный нардеп ловил машину. В такси мужчину рвало, а когда автомобиль случайно остановили патрульные, выяснилось, что нардеп без сознания. После 30-минутной реанимации вернуть политика к жизни, увы, не смогли.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что появились первые фото с места смерти нардепа Антона Полякова. К тому же на портале ведется текстовая онлайн-трансляция всех подробностей гибели политика.

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