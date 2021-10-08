Укр

Появилось первое фото с места смерти нардепа Полякова (18+)

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Политику стало плохо в такси Новость обновлена 08 октября 2021, 09:09
Политику стало плохо в такси

Прибывшим на вызов медикам осталось лишь констатировать смерть

В Сети появились первые снимки с места гибели народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщает телеканал "Наш".

На фотографии запечатлено, как тело политика лежит на асфальте, видимо рядом с машиной такси, в которой ему стало плохо.

Нардеп был одет в костюм и темное пальто, однако на снимке верхняя одежда расстегнута — видимо, из-за проведения экстренных реанимационных действий. Судя по поведению людям рядом, факт смерти уже зафиксирован, а, значит, начаты следственные действия.

Добавим, что смерть политика якобы наступила в пятницу, 8 октября, ночью — в 2:45. Причина внезапной гибели политика неизвестна. Впрочем, правоохранители предварительно классифицировали происшествие как умышленное убийство — согласно ч. 1 ст. 115.

Журналисты "Телеграфа" оперативно отслеживают всю новую информацию, поступающую насчет инцидента, случившегося с Поляковым в столице. Следить за всеми обновлениями можете вместе с нами в режиме текстового онлайна.

Теги:
#Смерть #Антон Поляков
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