Появилось первое фото с места смерти нардепа Полякова (18+)

Прибывшим на вызов медикам осталось лишь констатировать смерть

В Сети появились первые снимки с места гибели народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщает телеканал "Наш".

На фотографии запечатлено, как тело политика лежит на асфальте, видимо рядом с машиной такси, в которой ему стало плохо.

Нардеп был одет в костюм и темное пальто, однако на снимке верхняя одежда расстегнута — видимо, из-за проведения экстренных реанимационных действий. Судя по поведению людям рядом, факт смерти уже зафиксирован, а, значит, начаты следственные действия.

Добавим, что смерть политика якобы наступила в пятницу, 8 октября, ночью — в 2:45. Причина внезапной гибели политика неизвестна. Впрочем, правоохранители предварительно классифицировали происшествие как умышленное убийство — согласно ч. 1 ст. 115.

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