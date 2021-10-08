З’явилося перше фото з місця смерті нардепа Полякова (18+)

Прибулим на виклик медикам залишилося лише констатувати смерть

У Мережі з’явилися перші знімки з місця загибелі народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомляє телеканал "Наш".

На фотографії зображено, як тіло політика лежить на асфальті, вочевидь, поруч із машиною таксі, в якій йому стало погано.

Політика намагалися реанімувати

Нардеп був одягнений в костюм і темне пальто, проте на знімку верхній одяг розстебнутий — швидше за все, через проведення екстрених реанімаційних дій. Судячи із поведінки людей поруч, факт смерті вже зафіксовано, а, отже, розпочалися слідчі дії.

Додамо, що смерть політика настала в п’ятницю, 8 жовтня, вночі — о 2:45. Причина раптової загибелі політика невідома. Втім, правоохоронці попередньо класифікували подію як умисне вбивство — згідно ч. 1 ст. 115.

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