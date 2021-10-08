Нардепа Антона Полякова нашли мертвым: все детали (обновляется)

Происшествие предварительно классифицировали по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство)

В ночь на пятницу, 8 октября, в Киеве нашли мертвым народного депутата Антона Полякова, — ему стало плохо прямо в такси. Полиция открыла дело об убийстве.

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08:52 Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что патрульные нашли Полякова без сознания в такси, которое остановили из-за нарушения ПДД, а все ценные вещи и деньги остались при нем.

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08:40 Водитель, уроженец Азербайджана рассказал, что подобрал политика у остановки на проспекте Соборности, 2, при этом еще при посадке Полякова шатало, после чего тошнило.

Все произошло около 2 часов ночи, а уже в 2:45 медики констатировали смерть Полякова.

По данным полиции, Полякова пытались реанимировать, но не смогли спасти ему жизнь.

По факту инцидента открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Проводятся меры для установления точных причин смерти политика. Тело направленно на судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизу

Отметим, что только через месяц политику должно было исполниться 34 года. Он прошел в Раду в составе фракции "Слуга народа", но вскоре покинул ее и в последнее время отличался критикой правящей партии.

Год назад, в начале сентября 2020 года, на Полякова нападали в Киеве.