Укр

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым: все детали (обновляется)

Автор
Валерия Куценко
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Автор
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Антон Поляков на заседании Рады 07.10.2021 Новость обновлена 08 октября 2021, 09:13
Антон Поляков на заседании Рады 07.10.2021

Происшествие предварительно классифицировали по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство)

В ночь на пятницу, 8 октября, в Киеве нашли мертвым народного депутата Антона Полякова, — ему стало плохо прямо в такси. Полиция открыла дело об убийстве.

"Телеграф" следит за ситуацией и публикует все самые свежие детали в режиме онлайн.

08:52 Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что патрульные нашли Полякова без сознания в такси, которое остановили из-за нарушения ПДД, а все ценные вещи и деньги остались при нем.

08:40 Водитель, уроженец Азербайджана рассказал, что подобрал политика у остановки на проспекте Соборности, 2, при этом еще при посадке Полякова шатало, после чего тошнило.

Все произошло около 2 часов ночи, а уже в 2:45 медики констатировали смерть Полякова.

По данным полиции, Полякова пытались реанимировать, но не смогли спасти ему жизнь.

По факту инцидента открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Проводятся меры для установления точных причин смерти политика. Тело направленно на судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизу

Отметим, что только через месяц политику должно было исполниться 34 года. Он прошел в Раду в составе фракции "Слуга народа", но вскоре покинул ее и в последнее время отличался критикой правящей партии.

Год назад, в начале сентября 2020 года, на Полякова нападали в Киеве.

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#Антон Поляков
Антон Поляков на заседании Рады 07.10.2021
Украина
Нардепа Антона Полякова нашли мертвым: все детали (обновляется)
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Дата публикации
Категория
Антон Поляков на заседании Рады 07.10.2021
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