В полиции назвали ключевые версии смерти нардепа Полякова

Полицейские рассказали, что происходило перед смертью Антона Полякова и почему он оказался в такси

В полиции рассказали подробности смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова, а также озвучили основные версии, которые отрабатывают на данный момент.

На брифинге начальник полиции Киева Иван Выговский рассказал, что накануне смерти Поляков употреблял алкогольные напитки в ресторане Noir вместе с помощником нардепа Анны Скороход Рустамом Джамбулатовым.

Далее мужчины ездили по Киеву на авто Джамбулатова, однако Поляков отказался возвращаться домой из-за ссоры с сожительницей (наши источники сообщают, что женатый нардеп проживал вместе с коллегой Анной Скороход — ред.). После этого Поляков вышел и пересел в такси, где ему и стало плохо.

Среди отрабатываемых версий — хроническая болезнь, которая могла привести к смерти, либо отравление неизвестным веществом (самостоятельно или мог кто-то подсыпать).

Напомним, Джамбулатова уже допросили.

Ранее "Телеграф" сообщал о подробностях смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова, которому стало плохо в такси по дороге домой в ночь на 8 октября.

Водитель, который вез нардепа домой, — гражданин Азербайджана Эльмир М. — вспоминает, что подобрал Полякова у дороги на проспекте Соборности, 2, где с виду пьяный нардеп ловил машину. В такси мужчину рвало, а когда автомобиль случайно остановили патрульные, выяснилось, что нардеп без сознания. После 30-минутной реанимации вернуть политика к жизни, увы, не смогли.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что появились первые фото с места смерти нардепа Антона Полякова. К тому же на портале ведется текстовая онлайн-трансляция всех подробностей гибели политика.