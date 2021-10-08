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У поліції назвали ключові версії смерті нардепа Полякова

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Копи не виключають, що хтось міг підсипати речовину в алкоголь Новина оновлена 08 жовтня 2021, 15:46
Копи не виключають, що хтось міг підсипати речовину в алкоголь

Поліцейські розповіли, що відбувалося перед смертю Антона Полякова і чому він опинився в таксі

У поліції розповіли подробиці смерті 33-річного нардепа Антона Полякова, а також озвучили основні версії, які відпрацьовують на даний момент.

На брифінгу начальник поліції Києва Іван Вигівський розповів, що напередодні смерті Поляков вживав алкогольні напої в ресторані Noir разом з помічником нардепа Анни Скороход Рустамом Джамбулатовим.

Далі чоловіки їздили по Києву на авто Джамбулатова, однак Поляков відмовився повертатися додому через сварку з співмешканкою (наші джерела повідомляють, що одружений нардеп проживав разом з колегою Анною Скороход — ред.). Після цього Поляков вийшов і пересів в таксі, де йому і стало погано.

Серед версій — хронічна хвороба, яка могла привести до смерті, або отруєння невідомою речовиною (самостійно або міг хтось підсипати).

Нагадаємо, Джамбулатова вже допитали.

Раніше "Телеграф" повідомляв про подробиці смерті 33-річного нардепа Антона Полякова, якому стало погано в таксі по дорозі додому в ніч на 8 жовтня.

Водій, який віз нардепа додому, — громадянин Азербайджану Ельмір М. — згадує, що підібрав Полякова у дороги на проспекті Соборності, 2, де на вигляд п’яний нардеп ловив машину. У таксі чоловіка нудило, а коли автомобіль випадково зупинили патрульні, з’ясувалося, що нардеп без свідомості. Після 30-хвилинної реанімації повернути політика до життя, на жаль, не змогли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що з’явилися перші фото з місця смерті нардепа Антона Полякова. До того ж на порталі ведеться текстова онлайн-трансляція всіх подробиць загибелі політика.

Теги:
#Київ #Поліція #Антон Поляков #Смерть нардепа
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