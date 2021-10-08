Після смерті Антона Полякова "слугам" радять пити з запечатаних пляшок і самим готувати (фото)

Розголосу надали переписці депутата Євгена Брагара зі "Слуги народу", який, ймовірно, стурбований за своє життя

Після трагічної звістки про смерть 33-річного нардепа Антона Полякова в результаті гострої коронарної недостатності (інфаркту), його колеги занепокоїлися тим, що парламентарія могли отруїти, що і спровокувало серцевий напад. І хоч результатів експертиз ще немає, а в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "Природна смерть", нардепи переживають, щоб їх не спіткала та ж доля.

Так, Телеграм-канал "Через плече" оприлюднив листування депутата Євгена Брагара з "Слуги народу".

Листування Євгена Брагара в Раді

Той, судячи з повідомлень, переживає, щоб його не отруїли, і приймає поради — пити з запечатаних пляшок, заварювати чай самостійно, а також їсти варені яйця, які потрібно очищати своїми руками.

Переписка Брагара

Раніше "Телеграф" повідомляв про подробиці смерті 33-річного нардепа Антона Полякова, якому стало погано в таксі по дорозі додому в ніч на 8 жовтня.

Водій, який віз нардепа додому, — громадянин Азербайджану Ельмір М. — згадує, що підібрав Полякова у дороги на проспекті Соборності, 2, де на вигляд п’яний нардеп ловив машину. У таксі чоловіка нудило, а коли автомобіль випадково зупинили патрульні, з’ясувалося, що нардеп без свідомості. Після 30-хвилинної реанімації повернути політика до життя, на жаль, не змогли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що з’явилися перші фото з місця смерті нардепа Антона Полякова. До того ж на порталі ведеться текстова онлайн-трансляція всіх подробиць загибелі політика.