После смерти Антона Полякова "слугам" советуют пить из запечатанных бутылок и самим готовить (фото)

Огласке предали переписку депутата Евгения Брагара из "Слуги народа", который, вероятно, обеспокоен за свою жизнь

После трагического известия о смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова в результате острой коронарной недостаточности (инфаркта), его коллеги обеспокоились тем, что парламентария могли отравить, что и спровоцировало сердечный приступ. И хоть результатов экспертиз еще нет, а в полиции открыли уголовное производство по статье "Убийство" с пометкой "Естественная смерть", нардепы переживают, чтобы их не постигла та же участь.

Так, Телеграмм-канал "Через плечо" обнародовал переписку депутата Евгения Брагара из "Слуги народа".

Переписка Евгения Брагара в Раде

Тот, судя по сообщениям, переживает, чтобы его не отравили, и принимает советы — пить из запечатанных бутылок, заваривать чай самостоятельно, а также есть вареные яйца, которые нужно очищать своими руками.

Переписка Брагара

Ранее "Телеграф" сообщал о подробностях смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова, которому стало плохо в такси по дороге домой в ночь на 8 октября.

Водитель, который вез нардепа домой, — гражданин Азербайджана Эльмир М. — вспоминает, что подобрал Полякова у дороги на проспекте Соборности, 2, где с виду пьяный нардеп ловил машину. В такси мужчину рвало, а когда автомобиль случайно остановили патрульные, выяснилось, что нардеп без сознания. После 30-минутной реанимации вернуть политика к жизни, увы, не смогли.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что появились первые фото с места смерти нардепа Антона Полякова. К тому же на портале ведется текстовая онлайн-трансляция всех подробностей гибели политика.