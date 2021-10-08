Известный критикой "Слуг народа": на покойного нардепа Полякова нападали год назад

В ноябре 2019 года Поляков был исключен из "Слуг народа"

Народный депутат Антон Поляков, который скончался поздней ночью 8 октября, в украинском парламенте слыл одним из самых ярых критиков партии "Слуга народа". При этом в нынешнем созыве он оказался именно благодаря этой политсиле.

"Телеграф" разбирался, что происходило внутри фракции "Слуг", почему Поляков был исключен и с какими трудностями политику пришлось столкнуться позже.

После последних парламентских Антон Поляков прошел в Раду, как депутат от "СН". Однако практически сразу он начал критиковать отдельные решения своих коллег и вышестоящего руководства. Подобной дерзости депутаты из президентской партии терпеть не стали, поэтому в ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции.

После такого "изгнания" нардеп в своем Telegram-канале назвал партию "Слуга Богдана", подчеркнув, что считает причиной случившегося свою критику в адрес других нардепов.

"При этом кнопкодавов не исключили, почти все проголосовали против. При этом положения или статута фракции не существует. При этом меня не исключили из партии", — писал Поляков.

Тогда же депутат яро поддерживал идею снятия Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора, будучи был одним из главных активистов движения #знімиШапку. Также политик считал, что президента Владимира Зеленского "изолируют от информации".

"Изолируют, чтобы он не слышал плохих новостей о бездействии Рябошапки в привлечении коррупционеров Приходька и Давиденка к ответственности, которые причастны к хищению 2 млрд. Аграрного фонда. Президент не должен слышать и о продаже округов тем же Приходьку и Давиденку, и участии в этом Халимона, Корниенка и прочих. Не стоит расстраивать его и вопросами. Удобнее же говорить о заговоре врагов и причастности к этому, такого как я", — утверждал Антон Поляков на личной странице.

Часто от Полякова доставалось не только политическим силам в целом, но и конкретным политикам. Так, к примеру, нардеп нередко критиковал главу фракции "СН" Давида Арахамию.

Также политик уделял внимание всем важным новостям, которые так или иначе касались политической и общественной жизни Украины: санкции СНБО, скандал с оффшорами, вопросы пенсий и т.п.

В свете последних важных перестановок в Раде — отставки Дмитрия Разумкова — депутат также не остался в стороне. Он напомнил подписчикам, что не следует бежать, сломя голову, поддерживать экс-спикера только из-за того, что он был снят с должности.

"Друзья, два года кто-то возглавлял парламент. И давайте будем откровенными, за эти же два года, в парламенте принято много чего плохого, как для Украины, так и для украинцев. […] Принятие "антифоповских" законопроектов, псевдореформы Генпрокуратуры и ГБР, голосование за рынок земли с нарушениями Регламента и Конституции", — писал Поляков.

К слову, со своей весьма критической позицией народный депутат связывал не только не слишком теплое отношение коллег к себе, но и нападение, произошедшее год назад.

Тогда, в начале сентября, на политика ранним утром напал неизвестный, избив его. Полякову пришлось обращаться в травмпункт за медицинской помощью. Полицейские искали виновника, вменяя ему нанесение депутату легких телесных повреждений.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что появились первые фото с места смерти нардепа Антона Полякова. К тому же на портале ведется текстовая онлайн-трансляция всех подробностей гибели политика.