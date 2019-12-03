Трех "слуг народа" исключили из фракции

Новости Украины:В Верховной Раде рассказали об исключении троих народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Анна Скороход, Роман Иванисов и Антон Поляков исключены из состава депутатской фракции "Слуга народа".

Об этом на заседании парламента объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков рассказал, что на заседании 15 ноября в "Слуге народа" приняли решение исключить из состава нардепов Скороход и Полякова. Решение об исключении депутата Иванисова приняли позже, на следующем заседании 2 декабря. Соответствующее решение зачитал глава фракции Давид Арахамия.

Напомним, народный депутат Анна Скороход попала в скандал, обвинив власть в задержании ее мужа, в связи с ее голосованием в Раде. Она выступила против открытия рынка земли. В то же время, глава фракции "Слуга народа" обвинил ее в нечестном голосовании и взяточничестве.

Антона Полякова исключили за то, что он был инициатором сбора подписей за отставку Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины. А Роману Иванисову вспомнили его статью 131 ККУ об изнасиловании времен середины 90-х.