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САП расследует дело "пленок Корявченкова"

САП расследует дело "пленок Корявченкова"
01:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости Украины:Досудебное расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла досудебное производство после публикаций в СМИ относительно обнародования аудиозаписи разговора вероятно депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, дело открыли по признакам предложения, обещания или предоставления должностному лицу неправомерной выгоды для него или третьих лиц за совершение или несовершение определенных действий.

"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в ответе ГПУ на запрос "Судебного репортер".

Как сообщалось, депутат Антон Поляков, исключенный из фракции партии "Слуга народа", обнародовал несколько частей аудиозаписи, где Корявченков и другие мажоритарщики, избранные депутатами по криворожским округам, якобы ведут собеседование с новым начальником полиции города и обсуждают открытие уголовных дел против противников власти .

Корниенко надеется, что Разумков объявит об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуга народа"

В то же время сам Корянченков утверждает, что группа депутатов от "Слуги народа" встречалась с новым руководителем полиции Кривого Рога, чтобы передать ожидания горожан и попросить лучше сотрудничать с прокуратурой.

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САП, Слуга народа, Юрий Корявченков, Антон Поляков, Дело "пленок Корявченкова".
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