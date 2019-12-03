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Корниенко надеется, что Разумков объявит об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуга народа"

Корниенко надеется, что Разумков объявит об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуга народа"
01:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Решение об исключении Антона Полякова и Анны Скороход уже давно было принято.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков может во вторник, 3 декабря официально на пленарном заседании парламента объявить о решении фракции "Слуга народа" исключить народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход из своего состава, полагает первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Решение об исключении Полякова и Скороход уже давно было принято. Сегодня мы его на фракции объявили и обратились в аппарат Верховной Рады с письмом соответствующим. Надеемся, что завтра руководство ВР с трибуны зачитает это письмо", - сказал Корниенко журналистам после заседания фракции в понедельник вечером.

Комментируя ситуацию об исключении из фракции депутата Романа Иванисова, он подчеркнул, что необходимо еще пройти технические и юридические моменты.

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"Есть решение о его выходе из фракции, то есть на основе этого мы уже можем обращаться в Верховную Раду, но нам надо еще определенный юридический процесс пройти", - пояснил политик.

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Слуга народа, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко, Антон Поляков, Анна Скороход.
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