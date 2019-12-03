ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

Новости Украины:Предприятия ДТЭК за девять месяцев снизили добычу рядового угля на 8,9%.

Группа "ДТЭК" в январе-сентябре 2019 года сократила импорт угля на 20,1% (на 397,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млн 576,8 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе компании.

Предприятия ДТЭК за девять месяцев снизили добычу рядового угля на 8,9% (на 1 млн 790,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 18 млн 196,5 тыс. тонн.

По данным компании, добыча углей марок "Г" и "ДГ" (Украина) по итогам января-сентября-2019 уменьшилось на 6,9% (на 1 млн 214,5 тыс. тонн) – до 16 млн 497,2 тыс. тонн, марки "А шахтоуправлением "Обуховская" (РФ) – на 25,3% (на 576,3 тыс. тонн), до 1 млн 699,3 тыс. тонн.

Выпуск концентрата снизился на 9,4% (на 843,8 тыс. тонн) – до 8 млн 151,4 тыс. тонн. В т.ч. выпуск на сторонних обогатительных фабриках в Украине сократился на 70% (на 632 тыс. тонн) – до 270,7 тыс. тонн, на ш/у "Обуховская" – на 17,3% (на 246,4 тыс. тонн) – до 1 млн 174,4 тыс. тонн.

Группа также сообщила, что с учетом трейдинговых операций за пределами Украины она увеличила экспорт угля на 63,1% (на 217,5 тыс. тонн) – до 562 тыс. тонн. Все экспортные операции осуществлялись из ресурса ш/у "Обуховская". При этом на украинский рынок предприятие снизило поставки 29,5% (на 352,3 тыс. тонн) – до 840,9 тыс. тонн, в связи с отсутствием квоты на вывоз угля и прекращением отгрузок с 1 июня.

Отпуск электроэнергии ДТЭК по итогам января-сентября-2019 снизился на 5,9% (на 1 млрд 483,9 млн кВт-ч) – до 23 млрд 638,8 млн кВт-ч. В т.ч. отпуск э/э возобновляемыми источниками ДТЭК (ВЭС и СЭС) возрос на 83,3% (на 397,5 млн кВт-ч) – до 874,8 млн кВт-ч, а ТЭС и ТЭЦ снизился на 7,6% (на 1 млрд 881,4 млн кВт-ч) – до 22,764 млрд кВт-ч.

В части возобновляемой энергетики ДТЭК проектирует Тилигульскую ВЭС в Николаевской области мощностью 565 МВт. Кроме того, компания осуществляет девелопмент новых проектов: Васильковская, Павлоградская, Троицкая, Бандуровская и СЭС Счастливое, а также Бердянская ВЭС. Реализация этих проектов, которые расположатся в Днепропетровской и Запорожской областях, запланирована в 2020–2022 годах.

Основное влияние на снижение отпуска связано с окончанием действия договора на управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Эти показатели не консолидируются в отчетность с 31 июля 2018 года (за девять месяцев 2018 года отпущено 1,615 млрд кВт-ч).

Распределение электроэнергии по сетям за указанный период сократилось на 2,8% (на 914,6 млн кВт-ч) – до 31 млрд 310,9 млн кВт-ч, поставка на внутренний рынок – на 5,8% (на 1 млрд 875,1 млн), до 30 млрд 350,4 млн кВт-ч.

Экспорт ДТЭК украинской электроэнергии в январе-сентябре-2019 сократился на 2,2% (на 95,8 млн кВт-ч) – до 4 млрд 216,5 млн кВт-ч (93,5% общего экспорта страной за этот период - ИФ). Импорт электроэнергии составил 232,1 млн кВт-ч, тогда как ранее он не осуществлялся.

Добыча природного газа снизилась на 1,6% (на 19,7 млн куб. м) – до 1 млрд 224,7 млн куб. м, тогда как газового конденсата – выросла на 20,7% (на 7,9 тыс. тонн), до 46 тыс. тонн.

"Мы видим высокий интерес инвесторов к Украине. Им нравится настрой продолжить структурные изменения в стране, и они готовы его поддерживать. Одно из подтверждений – наше успешное размещение дебютного выпуска зеленых еврооблигаций… Сегодня структурные изменения нужны всей украинской энергетике, в которых у государства и участников рынка будет совместная ответственность за результат. Это даст возможность быть полноправным участником европейского рынка", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДТЭК Максим Тимченко.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.