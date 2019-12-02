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Лукашенко в парламенте Сербии сравнили с Ким Чен Ыном

Лукашенко в парламенте Сербии сравнили с Ким Чен Ыном
22:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Лукашенко прибыл в Сербию на встречу с президентом и председателем парламента.

2 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Белград. У трапа самолета его встречал сербский коллега Александар Вучич.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Официальные переговоры двух президентов назначены на 3 декабря. В программе запланирована встреча Лукашенко с председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Майей Гойкович и депутатами.

Запланированое выступление Лукашенко в парламенте Сербии вызвало скандал. Председатель Демократической партии Сербии Санда Рашкович-Ивич заявила, что из-за позиции Лукашенко по Косово (Минск независимость Косово не признает), президент Сербии должен принять гостя, но встреча белорусского президента с местными депутатами - издевательство над демократией.

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"В Беларуси в парламенте нет оппозиции. Весной, пожалуй, перед парламентскими выборами у нас выступит Ким Чен Ын, чтобы поделиться с режимом опытом и передать знания об избирательных процессах", - заявила политик.

Вучич пристыдил Рашкович-Ивич за такие высказывания, сказал, что с удовольствием примет Лукашенко и рассказал, как экс-лидер Сербии Борис Тадич прятался от белорусского коллеги в ресторане.

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Как ожидается, президенты обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия, в частности, перспективы увеличения товарооборота, инициативы по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов.

Параллельно визиту Лукашенко в Белграде состоится белорусско-сербский бизнес-форум.

Ожидается, что во время бизнес-форума будут подписаны контракты на поставку белорусской продукции примерно на $ 100 млн.

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Все по теме:

Сербия, Беларусь, Александр Лукашенко, Александер Вучич, Санда Рашкович-Ивич.
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