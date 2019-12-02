Чемодан, вокзал, Россия: Зеленский подсказал, что делать пророссийским жителям ОРДЛО

Новости Украины:Зеленский предлагает "тем, кто за Россию", переехать туда из Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неправдой то, что большинство жителей Донбасса видят себя в России, но те, кто этого хотят, могут ехать в РФ.

Об этом украинский лидер сказал в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить. Но говорить на территории Украины: я гражданин России, и это моя земля - это неправильно и несправедливо. Так не пойдет", - подчеркнул Президент.

По его словам, есть сообщения, что якобы согласно опросу, большинство людей хотят жить в России.

"Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Также есть растерянные. И наконец, есть те, кто за Россию", - сказал Зеленский. Он отметил, что те, кто за Россию, могут переехать, ведь РФ сейчас раздает нелегальные российские паспорта. За этих людей бороться нет смысла.

В то же время Президент убежден, что тех, кто "заблудился", кто сбился с пути, кто имеет украинский паспорт, а затем дополнительно принимает российский и, следовательно, получает социальную поддержку с обеих сторон, бороться стоит, их нужно "вернуть".

Зеленский также назвал самый сложный вопрос в Минских договоренностях. Это вопрос возвращения контроля над границей.

"Это будет самым сложным вопросом из всех - если мы вообще придем к его обсуждению", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что не согласен с тем, как этот вопрос решался в рамках Минских договоренностей. Ведь в соответствии с ними, сначала должны состояться выборы, затем восстановлен контроль за границей. "К сожалению, здесь есть противоречия. И конечно, это требует решения", - сказал глава государства.

Как известно, 9 декабря должен состояться первый за 3 года саммит в Нормандском формате.