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Понедельник, 02.12.2019
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Зеленский считает, что без переговоров с Путиным можно обойтись, однако есть "но"

Зеленский считает, что без переговоров с Путиным можно обойтись, однако есть "но"
17:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский говорит, что без диалога с Путиным можно, но это как постоянный бег на месте.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным нельзя сдвинуть с места решение вопроса с прекращением войны на Донбассе и возвращением оккупированных территорий.

"Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным. Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте", - сказал он в своем видеообращении к украинцам, записанном во время бега на тренажёре в спортзале.

Зеленский подчеркнул, что он не хочет оставаться на месте в решении этой проблемы, а чтобы "всё это закончилось, и мы снова были великой страной - Украиной".

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Напомним, Зеленский вновь отметил, что на встрече в Нормандском формате намерен поднять и постараться решить вопрос прекращения войны на Донбассе и конкретных сроков возвращения Украине оккупированных территорий, и призвал украинцев не обращать внимания на "фейковую зраду" и "уже умерших" политиков.

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Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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