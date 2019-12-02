Скачать
Понедельник, 02.12.2019
"Зрады не будет": Зеленский перед "нормандским саммитом" записал видеообращение к народу
"Зрады не будет": Зеленский перед "нормандским саммитом" записал видеообращение к народу
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Бой Усик - Чисора примет английский город
Бой Усик - Чисора примет английский город
На страже Вашего здоровья: Google запретила рекламу сомнительных методов лечения
Google запретила рекламу сомнительных методов лечения

"Зрады не будет": Зеленский перед "нормандским саммитом" записал видеообращение к народу

"Зрады не будет": Зеленский перед "нормандским саммитом" записал видеообращение к народу
17:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский заявляет, что на нормандском саммите никакой "зрады" не будет, и хотел бы чувствовать за своей спиной поддержку всей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отмечает, что на встрече в Нормандском формате намерен поднять и постараться решить вопрос прекращения войны на Донбассе и конкретных сроков возвращения Украине оккупированных территорий, и призвал украинцев не обращать внимания на "фейковую зраду" и "уже умерших" политиков.

"Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. А также в этом диалоге очень важно не просто поднять тему, а решить вопрос с возвращением наших территорий, в какие сроки", - сказал он в своем еженедельном видеообращении украинцам, записанном в спортзале.

Зеленский указал, что необходимо как вернуть территории, так и решить, как "мы можем быть единой страной".

Президент призвал людей, которые доверили ему пост президента, не обращать внимания на тех политиков, которые "уже как политики умерли".

"А как люди они совсем не рождались никогда. Поэтому я хочу, чтобы вы не обращали внимание на их лозунги, на какую-то фейковую зраду. Эти люди уже никому не нужны. Они играют только на эмоциях украинцев, на этой очень чувствительной теме. Это не та тема, на которой ловят "хайп", - указал он.

Зеленский предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором

Зеленский подчеркнул, что эти политики не могут сегодня никак остановить войну на Донбассе, вернуть украинских заключённых, и у них нет доверия людей и никакого политического рейтинга, который потеряли за годы "коррупционной деятельности".

В Кремле отреагировали на идею Зеленского о переговорах по Крыму

Президент заявил, что на встрече 9 декабря в Париже "никакой зрады не может быть". "Но я буду себя более уверенно и твердо вести на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет, и за моей спиной целый наш независимый народ", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
04 Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
05 В Киеве в пиццерии устроили массовую драку и разбили автомобилем вход заведения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором
Украина предлагает заменить Будапештский меморандум
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь