"Зрады не будет": Зеленский перед "нормандским саммитом" записал видеообращение к народу

Новости Украины:Зеленский заявляет, что на нормандском саммите никакой "зрады" не будет, и хотел бы чувствовать за своей спиной поддержку всей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отмечает, что на встрече в Нормандском формате намерен поднять и постараться решить вопрос прекращения войны на Донбассе и конкретных сроков возвращения Украине оккупированных территорий, и призвал украинцев не обращать внимания на "фейковую зраду" и "уже умерших" политиков.

"Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. А также в этом диалоге очень важно не просто поднять тему, а решить вопрос с возвращением наших территорий, в какие сроки", - сказал он в своем еженедельном видеообращении украинцам, записанном в спортзале.

Зеленский указал, что необходимо как вернуть территории, так и решить, как "мы можем быть единой страной".

Президент призвал людей, которые доверили ему пост президента, не обращать внимания на тех политиков, которые "уже как политики умерли".

"А как люди они совсем не рождались никогда. Поэтому я хочу, чтобы вы не обращали внимание на их лозунги, на какую-то фейковую зраду. Эти люди уже никому не нужны. Они играют только на эмоциях украинцев, на этой очень чувствительной теме. Это не та тема, на которой ловят "хайп", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что эти политики не могут сегодня никак остановить войну на Донбассе, вернуть украинских заключённых, и у них нет доверия людей и никакого политического рейтинга, который потеряли за годы "коррупционной деятельности".

Президент заявил, что на встрече 9 декабря в Париже "никакой зрады не может быть". "Но я буду себя более уверенно и твердо вести на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет, и за моей спиной целый наш независимый народ", - сказал он.