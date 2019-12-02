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Зеленский предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором

Зеленский предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы ведущие мировые державы подписали глобальное международное соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает, что в ближайшем будущем может быть подписано глобальное международное соглашение с участием ведущих мировых держав, которое гарантировало бы суверенитет и территориальную целостность других стран и предусматривало ответственность за их нарушение.

"Не выполняется Будапештский меморандум. Это было серьезное соглашение, которое не было выполнено. Я считаю, что каждый документ должен говорить о правах и обязанностях, и ответственности. В меморандуме не было пункта об ответственности", - сказал он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Зеленский хотел бы, чтобы в ближайшем будущем такие крупные мировые державы, как США, Китай и Россия, и новые игроки, которые появились, Польша, Канада, страны Балтии, другие страны ЕС подписали "новое большое соглашение", которое защитит суверенитет и территориальную целостность других стран.

В сентябре в одном из интервью помощник президент Украины Андрей Ермак озвучивал то, что в команде Зеленского рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы закрепить "на столетия" суверенитет и территориальную целостность Украины, чего не обеспечил в свое время Будапештский меморандум.

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"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - сказал он.

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Китай, США, Россия, Война, Донбасс, Владимир Зеленский, Будапештский меморандум.
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