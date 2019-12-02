В Кремле отреагировали на идею Зеленского о переговорах по Крыму

Новости Украины:Российские власти настаивают, что обсуждение оккупированного Крыма в любом международном формате является невозможным.

Переговоры в "нормандском формате" не будут свернуты в случае, если президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос о возвращении Крыма.

В ходе общения в понедельник с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ему напомнили о том, что Зеленский неоднократно заявлял о намерении поднять вопрос о статусе Крыма. В связи с этим Пескова спросили: если это будет сделано в "нормандском формате", то какова будет реакция российской стороны.

"Хорошо известная: никакой. Здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос", - сказал Песков.

У него уточнили, не приведет ли это к сворачиванию переговоров.

"Нет, не приведет", - сказал Песков.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назвал три главные цели, которых он хочет достичь в ходе переговоров в нормандском формате.