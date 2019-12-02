Зеленский предложит в Париже новый формат переговоров по Крыму

Новости Украины:Владимир Зеленский хотел бы найти площадку для обсуждения вопроса возвращения Украине Крыма, видит вариант участия США в этом процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что хотел бы найти площадку для обсуждения вопроса возвращения Украине Россией оккупированного Крыма, и считает, что в этом формате могли бы участвовать США.

"Меня тоже волнует, что Крым нигде не фигурирует на переговорах. Где и когда мы будем говорить об этом? В течение почти шести лет эта тема была закрыта. Ее не существует", - сказал он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Зеленский считает, что в решении вопроса с Крымом могли бы помочь США. "Такой формат разговора может включать в себя Украину, Россию, США. Я буду поднимать вопрос на встрече в Нормандском формате, можем ли мы поговорить о Крыме в этом кругу (Нормандской четверки –ред.). Если нет, то я хочу, чтобы мы определили еще какой-то формат. Это наша территория, мы хотим, чтобы она вернулась к нам", - подчеркнул он.

Нормандский формат предусматривает участие Украины, Германии, Франции и РФ.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назвал три главные цели, которых он хочет достичь в ходе переговоров в нормандском формате.