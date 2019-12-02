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Понедельник, 02.12.2019
Зеленский назвал условие проведения выборов в ОРДЛО
Зеленский назвал условие проведения выборов в ОРДЛО
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Зеленский назвал условие проведения выборов в ОРДЛО

Зеленский назвал условие проведения выборов в ОРДЛО
09:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинскому законодательству и при отсутствии НВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что позиция Украины по местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) заключается в том, что они могут проходить только по украинскому законодательству.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие людей с оружием. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там", - сказал он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Говоря о вопросе контроля над границей с Российской Федерацией, Зеленский указал, что "это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению".

"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - сказал президент Украины.

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Зеленский отметил, что такова позиция украинцев по данному вопросу, но это не записано в Минских соглашениях.

"К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, должны решить эту проблему", - подчеркнул он.

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ОБСЕ, Донбасс, Владимир Зеленский, НВФ, Выборы в ОРДЛО.
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