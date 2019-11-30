Зеленский назначил глав РГА в трех областях

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил руководителей районных государственных администраций в трех областях.

Владимир Зеленский назначил четырех глав районных государственных администраций в Херсонской области и по одному - на Днепропетровщине и Житомирщине.

Соответствующие распоряжения размещены на сайте главы государства.

Так, на Херсонщине Президент назначил Владимира Галицкого главой Чаплинской РГА; Сергея Перетятько - главой Каховской РГА; Евгения Холодаря - главой Великолепетихской РГА; Романа Ставроста - главой Бериславской РГА.

На Житомирщине председателем Лугинской районной государственной администрации назначена Татьяна Козак.

Криворожскую районную госадминистрацию Днепропетровской области возглавил Антон Ткаченко.

В то же время Зеленский своими распоряжениями уволил Александра Бурейко с должности главы Чаплинской РГА, Анатолия Виремейчика - главы Великолепетихской РГА, Александра Гомона - главы Бериславской РГА.