Макрон хочет улучшить отношения с РФ: Зеленский напомнил о гарантиях Европы

Новости Украины:Зеленский ответил на комментарий Макрона о необходимости улучшить отношения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не является угрозой заявил, что лидеры Европы пообещали ему сохранить санкции против Москвы до возвращения всех оккупированных территорий.

Об этом глава государства сообщил в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Зеленского попросили прокомментировать заявление президента Франции о том, что НАТО переживает "смерть мозга" и его желание возобновить отношения с РФ, когда французский лидер говорит о том, что Россия является частью Европы, а РФ не является угрозой.

В ответ на это Зеленский сказал: "Посмотрите, это звучит странно. Когда дело доходит до России, кажется, что у Франции сейчас другие отношения с РФ".

Президент Украины считает, что некоторые из этих слов связаны с "ослаблением политики санкций".

Зеленский подчеркнул, что в экономическом плане политика санкций против РФ не идет на пользу Франции и Германии.

"Но когда мы говорим о людях, мы не должны рассматривать выгоды. И это лидеры Европы гарантировали мне, что политика санкций сохранится, пока мы не вернем все наши территории", - отметил президент Украины, добавив, что это касается и Крыма также.

Как известно, 7 ноября президент Франции заявил о "смерти мозга НАТО", раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по альянсу.

28 ноября Макрон назвал общим врагом для стран-членов Организации Североатлантического договора терроризм, а не Россию.