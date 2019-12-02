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Макрон хочет улучшить отношения с РФ: Зеленский напомнил о гарантиях Европы

Макрон хочет улучшить отношения с РФ: Зеленский напомнил о гарантиях Европы
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский ответил на комментарий Макрона о необходимости улучшить отношения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не является угрозой заявил, что лидеры Европы пообещали ему сохранить санкции против Москвы до возвращения всех оккупированных территорий.

Об этом глава государства сообщил в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Зеленского попросили прокомментировать заявление президента Франции о том, что НАТО переживает "смерть мозга" и его желание возобновить отношения с РФ, когда французский лидер говорит о том, что Россия является частью Европы, а РФ не является угрозой.

В ответ на это Зеленский сказал: "Посмотрите, это звучит странно. Когда дело доходит до России, кажется, что у Франции сейчас другие отношения с РФ".

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Президент Украины считает, что некоторые из этих слов связаны с "ослаблением политики санкций".

Зеленский подчеркнул, что в экономическом плане политика санкций против РФ не идет на пользу Франции и Германии.

"Но когда мы говорим о людях, мы не должны рассматривать выгоды. И это лидеры Европы гарантировали мне, что политика санкций сохранится, пока мы не вернем все наши территории", - отметил президент Украины, добавив, что это касается и Крыма также.

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Как известно, 7 ноября президент Франции заявил о "смерти мозга НАТО", раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по альянсу.

28 ноября Макрон назвал общим врагом для стран-членов Организации Североатлантического договора терроризм, а не Россию.

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Все по теме:

Франция, Россия, Санкции, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон.
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