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Россия и Беларусь договариваются о создании единого правительства и парламента

Россия и Беларусь договариваются о создании единого правительства и парламента
20:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Лукашенко и Путин договорились о создании единого правительства.

Беларусь и Россия планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях ХIV международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве, сообщает минский сайт Tut.by

"Президенты (Александр Лукашенко и Владимир Путин - ред.) договорились, что цели заявлены грандиозные, и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил Семашко.

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По его словам, из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Семашко.
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