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Зеркаль объяснила, почему не ждет быстрого мира с Россией

Зеркаль объяснила, почему не ждет быстрого мира с Россией
22:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Елена Зеркаль считает, что за скорый мир с Россией придется платить и "цена будет слишком высока".

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, не верит в скорый мир с Россией и считает, что цена за него может оказаться слишком высокой. Об этом Зеркаль сказала в интервью ВВС вскоре после того, как объявила, что написала заявление об отставке.

"Я провела столько раундов переговоров с россиянами. Они не могут вот так в момент изменить свой подход к Украине. Я не верю в такое чудо. Именно поэтому я не жду быстрого мира с Россией", - подчеркнула она.

По ее словам, за любую услугу от россиян "придется платить".

"Я боюсь, что цена будет слишком высока", - сказала Зеркаль.

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На вопрос о том, какую цену Украина может заплатить за мир с Россией, она не ответила, но при этом подчеркнула, что ни один мирный процесс невозможен без ответственности виновных в преступлениях.

"Должно быть определено, кто в чем виновен, и Россия должна нести ответственность за преступления, которые были совершены на нашей земле", - заявила Зеркаль.

Как сообщалось, Зеркаль написала заявление об отставке с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 28 ноября. Эту должность она занимала с августа 2014 года.

 Она представляла позицию Киева, в частности, по делам "Украина против России" в Международном суде ООН и в Арбитражном трибунале по морскому праву.

Во время ее работы в МИДе Украины одержала ряд важных побед в международных судах - Международный постоянный третейский суд в Гааге присудил России штраф за Крым, Трибунал ООН приказал России освободить украинских моряков и вернуть корабли.

Свое заявление Зеркаль сделала накануне встречи в формате "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Ключевой вопрос на повестке дня - разрешение конфликта на Донбассе.

В последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.

Зеленский, став Президентом Украины, активизировал переговоры по ситуации на Донбассе. Некоторые опасаются, что новое мирное соглашение может быть заключено на невыгодных для Украины условиях.

Ключевыми требованиями к Украине для переговоров в "нормандском формате" были утверждение "формулы Штайнмайера" и разведение сил и средств в Золотом и Петровском.

Так, 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе согласовала "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Согласно ей, Украина должна предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей временно особый статус в день проведения там местных выборов по украинским законам и с участием украинских партий. Если ОБСЕ признает выборы демократическими и свободными, Киев должен предоставить Донбассу особый статус на постоянной основе. Это спровоцировало несколько акций протеста по всей Украине.

1 ноября Украина завершила разведение сил и средств в Золотом, что на Луганщине. 11 ноября такое разведение осуществили на участке Петровское-Богдановка на Донетчине.

Президент России Владимир Путин заявил, что дальше войска на Донбассе нужно разводить по всей линии разграничения.

Украинская власть подчеркнула, что никаких других разведений до "нормандской встречи" больше не будет.

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Россия, РФ, Владимир Зеленский, Елена Зеркаль.
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