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Зеркаль написала заявление об увольнении

Зеркаль написала заявление об увольнении
14:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Замглавы Министерства иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении из МИД.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль просит Кабинет министров уволить ее по собственному желанию.

"Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль на своей странице в Фейсбук в четверг.

Дипломат также разместила на странице в соцсети фотокопию своего заявления на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором просит уволить ее с занимаемой должности по собственному желанию.

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Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года. Она также является агентом Украины по делу "Украина против РФ", которое рассматривается в Международном суде ООН (Гаага).

Напомним, замглавы МИД по вопросам евроинтеграции рассказала, куда она уйдет после увольнения.

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МИД, Кабмин, МИД Украины, Увольнение, Елена Зеркаль.
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