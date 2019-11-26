Зеркаль о "Нормандском формате": Не надо делать вид, что российской агрессии не существует

Новости Украины:Зеркаль считает, что на "нормандском саммите" не должно быть скрытой повестки и тайн.

В украинском обществе существуют противоположные взгляды на нормандский процесс, для власти важно действовать открыто для людей.

Такое мнение выразила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во вторник на Берлинской конференции по вопросам внешней политики.

"Активность гражданского общества создает новую атмосферу, в которой правительство и президент должны дать результат, соответствующий ожиданиям. И не должно быть скрытой повестки и тайн ", - сказала Зеркаль.

Это в свою очередь создает новые напряжения в обществе, в котором господствуют очень поляризованные видения относительно будущего нормандского формата, поэтому есть разные мнения и очень разные ожидания от нормандского саммита 9 декабря, отметила дипломат.

"Украина является жертвой гибридной агрессии, которая включает в себя, в частности, информационный компонент. Поэтому крайне важно правильно общаться с населением, ответить на его беспокойство и опасения, разъяснить, чего мы ожидаем от этого саммита, как это может повлиять на их жизнь. Будем мы или не будем двигаться дальше и обсуждать возможности в этом формате, или только держаться тех, которые уже закреплены в Минском процессе. Как мы собираемся имплементировать их, и каковы наши "красные линии". Эти вопросы активно дискутируются в Украине", - пояснила Зеркаль.

Дипломат также отметила, что украинцы должны больше коммуницировать с жителями ЕС, поскольку украинцы до сих пор не очень известны в Европе, являются незнакомцами, непонятными, а поэтому к украинцам есть настороженность.

Дискуссия, в которой приняла участие Зеркаль, касалась отношений между ЕС и соседями на востоке. Украинский дипломат сделала резкую ремарку после выступления представителя парламента Беларуси, который отметил, что ЕС вызвал раздражение России программой Восточного партнерства.

"У нас агрессия, у нас есть аннексия Крыма - и не из-за Восточного партнерства, а потому что Россия нарушает международное право. И не надо делать вид, что этой агрессии не существует! ", - заявила Зеркаль.