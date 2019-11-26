Скачать
Вторник, 26.11.2019
Сенцов получил премию Сахарова
Сенцов получил премию Сахарова
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Тимберлейк изменщик? Комментарий жены певца
Тимберлейк изменщик? Комментарий жены певца

Зеркаль о "Нормандском формате": Не надо делать вид, что российской агрессии не существует

Зеркаль о "Нормандском формате": Не надо делать вид, что российской агрессии не существует
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеркаль считает, что на "нормандском саммите" не должно быть скрытой повестки и тайн.

В украинском обществе существуют противоположные взгляды на нормандский процесс, для власти важно действовать открыто для людей.

Такое мнение выразила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во вторник на Берлинской конференции по вопросам внешней политики.

"Активность гражданского общества создает новую атмосферу, в которой правительство и президент должны дать результат, соответствующий ожиданиям. И не должно быть скрытой повестки и тайн ", - сказала Зеркаль.

Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным

Это в свою очередь создает новые напряжения в обществе, в котором господствуют очень поляризованные видения относительно будущего нормандского формата, поэтому есть разные мнения и очень разные ожидания от нормандского саммита 9 декабря, отметила дипломат.

"Украина является жертвой гибридной агрессии, которая включает в себя, в частности, информационный компонент. Поэтому крайне важно правильно общаться с населением, ответить на его беспокойство и опасения, разъяснить, чего мы ожидаем от этого саммита, как это может повлиять на их жизнь. Будем мы или не будем двигаться дальше и обсуждать возможности в этом формате, или только держаться тех, которые уже закреплены в Минском процессе. Как мы собираемся имплементировать их, и каковы наши "красные линии". Эти вопросы активно дискутируются в Украине", - пояснила Зеркаль.

Дипломат также отметила, что украинцы должны больше коммуницировать с жителями ЕС, поскольку украинцы до сих пор не очень известны в Европе, являются незнакомцами, непонятными, а поэтому к украинцам есть настороженность.

Зеленский: Господин Коломойский не является президентом Украины

Дискуссия, в которой приняла участие Зеркаль, касалась отношений между ЕС и соседями на востоке. Украинский дипломат сделала резкую ремарку после выступления представителя парламента Беларуси, который отметил, что ЕС вызвал раздражение России программой Восточного партнерства.

"У нас агрессия, у нас есть аннексия Крыма - и не из-за Восточного партнерства, а потому что Россия нарушает международное право. И не надо делать вид, что этой агрессии не существует! ", - заявила Зеркаль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, Франция, Россия, Елена Зеркаль, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
02 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
03 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
04 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
05 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
Госбюджет 2019: дефицит вырос в 5 раз
Госбюджет 2019: дефицит вырос в 5 раз
В Украине снизят цены на газ для населения
В Украине снизят цены на газ для населения
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь