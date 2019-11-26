Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным вечером 25 ноября, во время которого обсуждал два важных вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отметил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос возврата всего недостающего на вернувшихся в Украину военных кораблях.

"Относительно разговора с президентом России вчерашнего по телефону… Мы довольны, что к нам вернулись наши корабли. Сначала, вы знаете, вернулись политзаключенные и моряки, на прошлой неделе вернулись наши военные катера, но мы обсудили вопрос того, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом (Путиным – ред.), чтобы российская сторона вернула нам все, что было до этого. Можно и больше", – сказал он.

Говоря о встрече Нормандской четверки, Зеленский отметил, что не затрагивал темы будущих переговоров, потому что все эти темы должны обсуждаться между четырьмя лидерами (Франции, Украины, Германии и России).

"Мы также обсуждали вопрос, что заканчивается год и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора (по транзиту через Украину – ред.). Для нас это приоритет, и не только для Украины, – это энергетическая безопасность для всей Европы", – подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, вечером 20 ноября в порт Очаков вернулась возвращенная Россией Украине техника – катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Однако корабли россияне вернули не в полной комплектации, дошло до абсурда – пропали даже унитазы. Украинские моряки рассказали о разграбленных россиянами кораблях.

Что касается транзита газа, то, как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.