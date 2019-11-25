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Понедельник, 25.11.2019
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Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
22:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский в телефонном разговоре с Путиным поднял вопрос возвращения РФ всего недостающего на украинских военных кораблях.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в котором отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей.

Об этом сообщается на официальной странице Офиса президента Украины в Фейсбук в понедельник вечером.

"В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - сказано в сообщении. 

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

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Это не первый телефонный разговор между президентами Украины и РФ. Так 8 сентября Зеленский по телефону обсудил с Путиным нормандский формат и обмен пленными.

До этого президент Украины общался с Путиным 7 августа. 

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Россия, Владимир Путин, Газовые переговоры, Владимир Зеленский, Захваченные корабли.
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