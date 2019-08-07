Скачать
Среда, 07.08.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
В Украине хотят изменить законодательство в сфере кибербезопасности
В Украине хотят изменить законодательство в сфере кибербезопасности
Лига чемпионов: результаты матчей 6 августа
Лига чемпионов: результаты матчей 6 августа
Twitter тестирует функцию "Пауза"
Twitter тестирует функцию "Пауза"

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
11:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвал повлиять на боевиков, чтобы те прекратили убивать украинцев на Донбассе.

"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных - прим. ред.). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, он настаивал и просил президента РФ срочно повлиять на то, чтобы "та сторона просто прекратила эти действия, это не игрушки".

"Я говорю – наших людей убивают. Мне говорят, что есть какие-то моменты, что наши люди стреляют по гражданским лицам", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что "все говорят что хотят мира", однако, кроме слов, необходимы "быстрые шаги".

Сегодня Зеленский отправится в Турцию с официальным визитом

Второй вопрос, который президент Украины поднимал в разговоре с Путиным, - это ситуация с разминированием в районе КПВВ "Станица Луганская".

"Мы продолжаем разминирование, и нам нужно сократить с той стороны сроки строительства в Станице Луганской моста", - сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, обсуждался вопрос возвращения украинских пленных.

Он отметил, что разговор с Путиным был длительным, добавив, что больше информации о сути беседы будет в пресс-релизе, который появится позже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
03 Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
04 День ангела Анны: значение имени и СМС поздравления
05 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель
Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель
Байден лидирует в президентской гонке в США от демократов
Байден лидирует в президентской гонке в США от демократов
С начала &quot;хлебного перемирия&quot; погибло 6 солдат ВСУ
С начала "хлебного перемирия" погибло 6 солдат ВСУ
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь