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Среда, 07.08.2019
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Сегодня Зеленский отправится в Турцию с официальным визитом

Сегодня Зеленский отправится в Турцию с официальным визитом
10:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправится в Турецкую Республику с официальным двухдневным визитом.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, во время первого дня визита Зеленский посетит Анкару. Президент намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции.

Также сегодня вечером у Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров двух стран.

Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с гибелью четырех военных

Кроме того, ожидается, что на следующий день, 8 августа, глава Украинского государства встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

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Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский.
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