Зеленский: Господин Коломойский не является президентом Украины

Новости Украины:Зеленский прокомментировал заявление Коломойского о развороте в сторону России.

Бизнесмен Игорь Коломойский не может определять геополитический курс Украины, поскольку является лишь одним из граждан нашей страны, подавляющее большинство которых выбрали курс на европейскую интеграцию.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллинне в ответ на вопрос журналистов об отношении к заявлениям Коломойского относительно разворота курса Украины в сторону России.

"Что касается господина Коломойского. Вы сказали, что он меня поддерживал - кстати, меня поддержали 73% украинцев, и если среди них был господин Коломойский, я очень рад. Господин Коломойский не является президентом Украины, он является гражданином, а большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Именно народ Украины выбирает, куда нам пойти", - сказал Зеленский.

Он добавил, что с Россией у нас "очень сложная ситуация", о которой всем известно.

"Мы начали диалог, который начнется на "нормандской встрече" четырех лидеров", - отметил глава государства.

Как сообщалось, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию The New Your Times заявил, что Украина стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с РФ. В частности, он считает, что восстановление связей с Россией необходимо для экономического выживания, а "травма войны пройдет". "Дайте пять, десять лет - и о крови забудут", - утверждает олигарх.

Кроме того, по его мнению, кредиты из РФ могут заменить Украине кредиты Международного валютного фонда. "Мы готовы принять у россиян 100 миллиардов долларов. Я думаю, что они с радостью нам их предоставят. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить добрые отношения? Только деньги", - отметил Коломойский.

Он также заявил, что на месте президента Украины дал бы ход расследованию в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу компании Burisma.